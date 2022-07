Zomercarnaval laat Rotterdamse straten exploderen van geluk: ‘Hier kun je even helemaal vrij zijn’

Op de stoep is bijna meer geen plekje te krijgen, de luide drumgeluiden van de brassbands komen steeds dichter bij en de energie laait op. Het zal niet lang meer duren voordat het opgekropte verlangen wordt bevredigd om na twee jaar samen het leven te vieren in een stad die kleurrijker en muzikaler is dan ooit. De straatparade van het zomercarnaval, toch wel het hoogtepunt van het festival, staat op het punt van beginnen.