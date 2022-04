Zomercarnaval Rotterdam in juli voor het eerst in drie jaar weer als vanouds

Zomercarna­val gaat niet door en dus ziet het weekend van de deelnemers er héél anders uit

Geen praalwagens, geen Queen-verkiezing, geen Battle Of Drums, geen Straatparade, maar grauwe alledaagsheid in de Rotterdamse binnenstad. Vallen de deelnemers van het Zomercarnaval in een gat, nu hun zomer, al voor het tweede jaar, niet is gevuld met oefenen, bouwen en swingen? ‘Ik ga vandaag wandelen naar het hertenkamp. Of anders samen thuis dansen.’

31 juli