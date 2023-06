Zondagsdiensten Laurenskerk worden verstoord door herrie Binnenrotte: ‘Mijn concentratie is weg’

Na renovatie van 32 miljoen euro is dit verpleeg­huis helemaal klaar voor de toe­komst

In een verpleeghuis wil je liever niet terechtkomen. Maar als het toch moet, vanwege ernstige vormen van dementie bijvoorbeeld, dan is Aafje Smeetsland in Rotterdam een goeie plek om te verblijven. Het huis is na een langdurige renovatie helemaal aangepast aan de moderne tijd, een verpleeghuis zoals er in de nabije toekomst meer moeten komen.