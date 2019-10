Zonder pc doet meneer Joppe (83) niet echt meer mee

Twee verdachten van schietpar­tij op Nieuwe Binnenweg weer op vrije voeten

17:48 De politie heeft twee mannen die waren opgepakt in verband met de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg, op vrije voeten gesteld. Zondagavond raakte een 26-jarige man zwaargewond. Een andere man meldde zich later óók met een schotwond in het ziekenhuis en werd samen met degene die bij hem was opgepakt. Deze laatste twee mannen zijn vrijgelaten. Het zwaargewonde slachtoffer is echter nog steeds verdachte.