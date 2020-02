Zonnepanelen op Krimpense flats liggen weer stevig vast

De Veiligheidsregio, die onder andere over de brandweerzorg in de regio gaat, raadde eerder op de avond bewoners nog met klem aan binnen te blijven. De platen lagen zo los dat de veiligheidsorganisatie opschaalde naar een ‘grip 1-procedure’, waarbij politie, brandweerspecialisten en de geneeskundige dienst samen een plan van aanpak op te stellen.

Het had heel wat voeten in aarde om de zonnepanelen te borgen. De politie hielp de brandweer een handje door een helikopter ter beschikking te stellen voor onderzoek op het dak. Uiteindelijk was het het hoogtereddingsteam van de brandweer die samen met een installateur de zonnepanelen wist te borgen. Uit voorzorg waren de Krimpenerbosweg, Vijverlaan en Ouverturelaan de hele avond afgesloten.