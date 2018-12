Zoon van overleden verkeersregelaar: ‘Ik ben trots op hem, hij is een held’

Salih Ugur Papadogan. Het is de naam van de 51-jarige Rotterdammer die gisteren omkwam toen hij een vrouw probeerde te redden die met haar auto in de Hollandsche IJssel terecht was gekomen. Zijn familie is kapot van verdriet. ,,Maar we zijn trots op hem.”

De 31-jarige Ufuk Deniz Papadogan kan het nieuws nog niet bevatten. Hij kreeg vanochtend te horen dat zijn vader is omgekomen bij een tragisch ongeluk in Capelle aan den IJssel. Hij is in Turkije op bezoek bij familie als het nieuws hem bereikt. ,,We zijn er allemaal kapot van. Hij sprong in het water om een vrouw te redden, maar kreeg hierbij een hartstilstand. Waarschijnlijk door het koude water.”

Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar op de Groenedijk in Capelle reed gisteren een 75-jarige vrouw het water in. Papadogan was als verkeersregelaar aan het werk op de dijk, want door asfalteringswerkzaamheden was een stuk van de weg afgesloten. Hij aarzelde geen seconde. Hij trok zijn jas uit, legde die in het gras en sprong het water in, de auto achterna. Uren later werd zijn lichaam gevonden.

,,Het is typisch iets voor mijn vader om te doen. Hij stond altijd klaar voor een ander en heeft ons geleerd om altijd te delen en je in te zetten voor andere mensen”, vertelt zijn zoon. Hij heeft nog drie jongere zusjes en een broertje. ,,Hij was een hele lieve vader. Een supervent. De liefste vader van allemaal en hij heeft altijd goed voor ons gezorgd.”

Begraven

Lang werkte de 51-jarige Rotterdammer nog niet als verkeersregelaar. Volgens zijn zoon deed hij het nu een paar maanden en moest hij het werk doen om zijn uitkering te behouden. Morgen wordt zijn lichaam naar Kocaeli in Turkije gevlogen. Zijn vrouw vliegt mee. ,,Hij wordt hier begraven, want hij is hier geboren.”

De familie Papadogan haalt steun uit de vele reacties op internet. Duizenden mensen noemen de man een held, een redder, en vinden dat hij een eerbetoon verdient. ,,Ik ben trots op hem en al die reacties maken mij sterker. Ik vind het goed dat hij die mevrouw achterna is gesprongen. De wereld heeft zulke mensen nodig. Hij had de vrouw ook kunnen redden. Het is helaas anders afgelopen. Dat is het lot.”