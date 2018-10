Zoon vermiste Mona (79) aangehouden: buurtbewoners in shock

'Tattookil­ler' zag z'n dood aankomen

1 oktober ‘Tattookiller’ Onno Kuut (30) uit Enschede, die in 2009 met een doorgesneden keel werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland, was bang te worden geliquideerd. Hij was op de vlucht, maar kon niet aan de dood ontsnappen. Dat is gisteren duidelijk geworden in de rechtszaak tegen twee van de vier verdachten: bondgenoten van Kuut.