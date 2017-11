Zorgen om toekomst van kazerne Slotlaan

Dat schrijft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in een brief aan burgemeester Peter Oskam naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad. De raad wilde onder andere weten of de Veiligheidsregio denkt dat er de komende vijf jaar problemen ontstaan omdat er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn op de kazerne aan de Slotlaan.



De Veiligheidsregio voorziet inderdaad problemen. Het gaat dan vooral om overdag. ,,De beschikbaarheid van vrijwilligers zit tijdens kantooruren op de ondergrens. Dit paraatheidsprobleem manifesteert zich bij meerdere vrijwillige kazernes in onze regio", staat in de brief.