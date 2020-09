Zorgen over geheime deal tussen Feyenoord en projectontwikkelaars over het nieuwe stadion

Hoe voetbal­club Feyenoord beslist over de toekomst van Rotterdam-Zuid

5 september Feyenoord beslist nu eens níet over de aankoop van een scorende spits of sterke verdediger. De club beslist deze maand over Feyenoord City, een van de grootste en meest omstreden bouwprojecten uit de recente geschiedenis van Rotterdam. Niet alleen een stadion, maar een operatie die de halve stad voor eens en altijd uit de armoede moet halen.