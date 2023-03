Zorgen over toekomst van Rotterdamse vogelopvang: ‘Door de stijgende prijzen hebben de centra het zwaar’

Tijd lijkt geen vat te hebben op Giliomar Leona (35): ‘Afbouwen? Zou niet weten hoe dat moet’

Was het omdat hij bij Brielle speler van de week was? Wie zal het zeggen. In elk geval speelde Giliomar Leona zaterdag tegen CVV Zwervers (2-0 winst) pas voor de derde keer dit seizoen een volledige wedstrijd. En dat pakte goed uit. ,,Een goed besluit van de trainer om me te laten staan.”