Zorginstelling Aafje biedt sollicitanten ook een huurhuis in de stad aan

In deze opvang wonen alleen dove vluchtelin­gen: ‘Zij hoorden het alarm en de beschietin­gen niet’

In een voormalig verzorgingshuis in Rotterdam-Zevenkamp wonen ruim zeventig vluchtelingen uit Oekraïne. Dat lijkt misschien geen bijzonderheid, maar dat is het wel. De bewoners van De Aarhof zijn namelijk doof of slechthorend. Er is zelfs een dove hond.