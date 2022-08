Zorginstelling Antes uit voorzorg ontruimd

De hulpdiensten kregen rond 11.30 uur een melding van een brand in Poortugaal. De instelling had zelf alarm geslagen nadat er rook werd waargenomen. Uit voorzorg werd de kliniek ontruimd. ,,Dat is verstandig. Zeker als je niet weet hoe en wat er aan de hand is’’, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.



De oorzaak van het smeulende plastic is nog niet bekend.