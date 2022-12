Zorginstellingen nieuwsgierig hoe oplopende kosten alsnog omlaag kunnen: ‘Geen tijd te verliezen’

Buijt zei maandag in deze krant en op deze site dat ‘als we niks doen, de zorgkosten over een paar jaar oplopen naar 1,2 miljard’. Dat maakt het onbetaalbaar, voegde hij eraan toe. ,,Wat hij zegt, zeggen wij ook in onze publiekscampagne”, reageert Zielstra die voorzitter ad interim is van Conforte, de branchevereniging van aanbieders van verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg in de Rotterdamse regio.

Eind september lanceerden ze zelf de oproep annex noodkreet dat ‘de ouderenzorg het niet meer alleen kan en dat iedereen moet gaan meehelpen’. ,,Als je de oneliners over de ‘overheid als pinautomaat’ weglaat, is dat wat de wethouder ook zegt.”

Met z'n allen

Daarom ziet hij Buijts boodschap als een handreiking. ,,Ik sta er ook achter: we zullen het echt met zijn allen moeten doen.” Nu zit de zorg van alle kanten klem tussen te weinig geld, te weinig handen aan het bed, te hoge uitgaven en steeds meer ouderen die hulp nodig hebben. Zielstra, die zelf voorzitter is van de Raad van Bestuur van Humanitas, zegt ‘nieuwsgierig te zijn wat we nog kunnen bedenken met elkaar om het op te lossen.”

Quote Er is geen tijd te verliezen. Ieders inzet is nodig Hendrik Jan van den Berg, Lelie zorggroep

Een eigen bijdrage zou een deel van de oplossing kunnen zijn. De zorg heeft in elk geval geen ‘pasklaar antwoord’ meer. Zijn collega van Lelie zorggroep, Hendrik Jan van den Berg, constateerde eerder al: ,,Als we niets doen, zal de zorg vastlopen’. Hij vond toen ook dat iedereen in de regio - van buurvrouw tot zorgwethouder - aan de bak moet om dat te voorkomen. ,,Er is geen tijd te verliezen. Ieders inzet is nodig vanwege de uitdagingen en vraagstukken die er in de zorg zijn.”

