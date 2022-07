Zoveel asfalt en beton: de stad broeit in de hitte, maar toch is het niet overal even heet

VIDEO Schietpar­tij in Rotterdam-Zevenkamp: Man (40) gewond aan zijn voet, dader spoorloos

Bij een schietpartij aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp is zaterdagavond een 40-jarige man gewond geraakt aan zijn voet. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is spoorloos.

