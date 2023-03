Zoveel inwoners uit Rotterdam mogen stemmen voor Provinciale Staten

indebuurt.nl Fun­da-pa­rel: deze giganti­sche woning heeft een bioscoop en uitzicht op de Nieuwe Haven

Rondspeuren op Funda is een van onze hobby’s. Voor je het weet ben je uren verder. We hebben weer een Schiedamse parel voor je gevonden, in de Walvisbuurt. Vanaf buiten ziet het er al imposant uit, maar binnen is het helemaal indrukwekkend. Iemand nog een miljoentje op de bank?