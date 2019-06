Zoveel miljoenen levert het Eurovisie Songfestival Rotterdam op

Het credo van de Rotterdamse editie van deze mega-happening in Ahoy is ‘een feest van iedereen voor iedereen’. ,,De diversiteit in muziekgenres is uitgangspunt in de randprogrammering, de programmering sluit dus aan op diverse bevolkingsgroepen. Al het creatieve talent in de stad zal worden uitgedaagd om programma’s te maken, die zowel de identiteit van de stad, als die van het Songfestival omarmen en versterken.’’



De randprogrammering wordt gehuisvest op een centrale locatie in de stad, de zogenoemde Eurovillage. Een vrij toegankelijke locatie, waarbij wordt gedacht aan het Willemsplein of de Binnenrotte en bestaande podia. Overal in de stad vinden clubavonden, concerten, tentoonstellingen en meezingfeesten plaats, die hun finale beleven in het Eurovisionvillage, Ahoy en de Euroclub (Maassilo). Winnaar Duncan Laurence en Madonna worden als ambassadeurs van Rotterdam gezien.