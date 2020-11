Zuid-Holland steekt 1,5 miljoen euro in banen voor jongeren

Aantal werklozen groeit, vooral jongeren krijgen rekening coronacri­sis gepresen­teerd

19 oktober Het aantal mensen in de Rotterdamse regio met een werkloosheidsuitkering is de afgelopen zes maanden met 26,2 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens de uitkeringsorganisatie is het effect van de coronacrisis na een half jaar duidelijk zichtbaar en is ook duidelijk wie de hardste klappen krijgen: de jongeren.