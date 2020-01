Zuid-Koreaanse boyband BTS naar Rotterdam: ‘Ik sta tien uur van tevoren in de rij’

Rijbewijs­lo­ze bestuurder onder invloed rijdt als een malle over A20

7:08 Een bestuurder zonder rijbewijs heeft het vannacht wel erg bont gemaakt op de A20. Deze reed namelijk maar liefst 69 kilometer per uur te hard over de snelweg. De automobilist bleek onder invloed van drugs. Zijn wagen is in beslag genomen.