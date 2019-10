Zuid zweert bij Dick: ‘Hopelijk haalt Feyenoord nu de Champions League’

Het is koffiepauze voor kraanbestuurder Ron van Dijk (50) uit Puttershoek, die vlak voor Stadion Feijenoord met zijn rupskraantje een kabelsleuf graaft. Het nieuws op AD.nl over de komst van de Kleine Generaal naar Rotterdam-Zuid is ook hem ter ore gekomen en stemt hem optimistisch. ,,Of het een zegen is voor Feyenoord? Ik denk dat het een goede zaak is, ja absoluut. Het is te hopen, óók voor het Nederlandse voetbal, dat de club straks weer in de lift zit. Want voor de competitie is het jammer dat ze nu zo laag staan.’’



Dick heeft ervaring, Dick heeft een staat van dienst, Dick is een soort wonderdokter. ,,Hij heeft het natuurlijk al vaker geflikt. Zijn methode is van zo’n elftal weer een echt team maken dat voor elkaar strijdt’’, klinkt het. En Advocaat heeft - nieuw woord - voetbalcharme. ,,Een man van het volk, beide voeten op de grond. Dát is zijn magie. Op welke plek ze gaan eindigen? Vierde, denk ik.’’