Zuidplas in problemen met afvalpas en afvalcontainers: zijn ze straks nog open te krijgen?

De leverancier van de software van de ondergrondse containers in Zuidplas, Waste Vision, verkeert in zwaar weer en daardoor is het maar de vraag of ze binnenkort nog werken. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat de dienstverlening ‘niet meer gegarandeerd is’. En dat ‘in het slechtste scenario de ondergrondse containers niet meer kunnen worden geopend’.