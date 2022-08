Zuidplas verbijsterd over onaangekondigde opvang vluchtelingen: ‘Dit vraagt om een stevig gesprek’

42 vluchtelin­gen al sinds juli opgevangen in Van der Valk Hotel, gemeente weet van niets

In de gemeente Zuidplas blijken 42 vluchtelingen al sinds 18 juli te worden opgevangen in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit gebeurt op initiatief van het COA. De gemeente was niet van hun komst op de hoogte.

19 augustus