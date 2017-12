'Zuurgooier' IJsselland Ziekenhuis wilde puinhoop maken, omdat hij werd gepest

UpdateDe 26-jarige Hans J. uit Gouda die in mei dit jaar giftig perazijnzuur in het magazijn van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle verspreidde , zegt enkel vernielingen aan te hebben willen richten nadat hij 'slachtoffer was geworden van pesterijen'. J. moet zich vandaag verantwoorden voor de Rotterdamse rechtbank.

J. verklaarde vanmorgen dat hij die bewuste dag 'minder kon hebben' door het gebruik van alcohol en harddrugs de voorgaande dagen. Ook had hij een slaapgebrek, zegt hij. Boos was de 26-jarige verdachte niet toen hij het perazijnzuur verspreidde. J. : ,,Ik voelde me net een soort zombie.''

Eigenlijk wilde J. het perazijnzuur in de eetruimte van het ziekenhuis rond gooien om vernielingen aan te richten. ,,Maar die deur zat dicht.'' Hij verklaart op de hoogte te zijn geweest van de 'bijtende werking' van perazijnzuur. Juist om die reden wilde J. het middel gebruiken om zo vernielingen aan te richten.

Bij het leeggieten van vat nummer 4 of 5 kreeg J. zelf moeite met ademen. Hij gaf een mevrouw verderop de waarschuwing dat er een chemisch lek was en nam toen de benen.

Pesterijen

J. zei vanmorgen tegen de rechter slachtoffer te zijn van pesterijen van collega's. Zij zouden iets gezegd hebben wat hem tot deze actie bracht. ,,M'n hoofd ging helemaal tekeer. Er knapte iets.''

Toch zou hij zich achteraf aan het strooien van het perazijnzuur nog hebben afgevraagd of die collega's wel echt iets tegen hem hadden gezegd en of dat niet alleen in zijn hoofd had gespeeld.

Collega's die de verdachte gepest zouden hebben, hebben verklaard dat dit niet klopt. J. zei vanmorgen: ,, Maar voor mij was het echt.'' Desondanks klopte hij niet aan bij een leidinggevende over de pesterijen.

Hakbijl

Na zijn actie kocht hij bier, ging hij naar huis en hakte tijdens een woedeaanval met een hakbijl in op een kickboxzak die in zijn kamer stond.

De bijl kocht hij een dag eerder, om zijn eigen meubilair te kunnen slopen. Dit wilde hij doen uit woede en frustratie door de pesterijen van de afgelopen jaren. Hij kocht ook een veiligheidsbril. Uiteindelijk sloopte hij zijn meubilair niet.

Ontoerekeningsvatbaar

Psychiater Job van der Meer heeft de verdachte onderzocht en verklaarde vanmorgen voor de rechter dat J. volledig ontoerekeningsvatbaar zou kunnen worden verklaard. Van der Meer sprak in september met J., vier maanden na het incident. Toen was de Gouwenaar 'nog niet psychosevrij'.

Aanklacht

Volgens de aanklacht heeft de verdachte 'opzettelijk en met voorbedachten rade' geprobeerd drie personeelsleden 'van het leven te beroven'.

Elf mensen zou hij met opzet door het sprenkelen van perazijnzuur zwaar lichamelijk letsel hebben willen toebrengen. Met dezelfde giftige stof zou de verdachte volgens justitie brand hebben willen stichten, of een ontploffing teweeg hebben willen brengen.

J. werkte sinds februari als uitzendkracht in het ziekenhuis toen hij in mei giftig schoonmaakmiddel op de vloer en over bureaus, scanners en toetsenborden in het magazijn van het Capelse ziekenhuis gooide.

Slachtoffer

Slachtoffer Denzel Doorn hoopt vandaag antwoord te krijgen op de vraag waarom Hans J. het giftige perazijnzuur verspreidde. Met Denzel, van wie de luchtpijp bijna volledig verbrandde door de damp van het zuur, gaat het - een half jaar na dato - nog niet al te best. ,,Ik heb dagelijks nog veel pijn, ik heb last van benauwdheid, ben onder behandeling bij een longarts en slaap weinig'', zegt de verpleger in opleiding. ,,Ik heb nog psychische klachten.''

Verslaggever Salwa van der Gaag is bij de rechtszaak.