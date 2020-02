Zwaargewond slachtoffer (16) steekpartij is aanspreekbaar en doet aangifte tegen 13-jarige verdachte

In de spiegel 'Ik heb nooit dikke salarissen gehad. Toch heb ik geen dag spijt gehad van mijn keuzes’

11:48 In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Marcel Haug, eigenaar en naamgever van Comedy Club Haug in Rotterdam. Over rozen knippen voor geld, gepest worden en je dromen waarmaken.