Zwaargewond slachtoffer (16) steekpartij is leerling Gemini College: verdachte (13) aangehouden

Kunst­hal-tentoon­stel­ling over Hoek van Holland als afscheid van fotografie

15:20 De in Hoek van Holland opgegroeide en tegenwoordig in Rotterdam-Noord wonende Peter de Krom werkte jarenlang als fotograaf. In 2014 en 2015 won hij met zijn werk een Zilveren Camera, een prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentairefotografie. Zaterdag 1 februari opent in de Kunsthal in Rotterdam zijn afscheidsexpositie over Hoek van Holland.