Zwanen besmeurd met olie door groot lek in Rotterdamse haven

Update/Video Duizenden liters olie na botsing schip in Botlek verspreid via Waterweg

22:27 Een zeeschip is vanmiddag in de 3e Petroleumhaven, in de Botlek, tegen een steiger aan gevaren. Duizenden liters olie zijn in het water terecht gekomen en hebben zich via de Waterweg verspreid. Meerdere havens in de regio worden gesloten.