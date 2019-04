Zwangere poes meldt zich bij wildvreemde: mag ik hier bevallen?

De ‘Erasmus­schild­wesp’: een nieuwkomer in Nederland

11:32 Met het blote oog is hij nauwelijks te zien, maar toch is het masterstudent Eva Drukker gelukt om een voor Nederland nieuwe insectensoort te vinden. In de daktuin van het Erasmus MC vond ze een piepklein mierachtig beestje dat nog niet eerder in ons land was gezien. Vanaf vandaag is deze zogenaamde ‘Erasmusschildwesp’ te bewonderen in het Natuurhistorisch Museum.