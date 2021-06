Zware kritiek VN op Rotterdams woonbeleid: ‘Sloop Tweebosbuurt in strijd met mensenrechten’

De brief is opgesteld door vijf speciale VN-rapporteurs op het gebied van huisvesting, ontwikkeling, armoede, rechten van minderheden en migranten. ‘Wij hebben informatie ontvangen over het Rotterdamse woonbeleid, erop gericht om het aantal betaalbare huizen terug te dringen, in een klimaat van een groeiend tekort aan betaalbare huisvesting en dakloosheid in Rotterdam. De betrokkenheid van de gemeente bij de gehaaste invoering van een controversieel project in de Tweebosbuurt, gericht op de sloop van 535 sociale huurwoningen, is mogelijk in strijd met het mensenrecht op passende huisvesting.’