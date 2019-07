Zwarte lijst en hekken met prikkeldraad als wapen tegen zwembadterreur

Zwembaden in Zuid-Holland werken aan een plan voor een zwarte lijst met raddraaiers. Ze zien dat als een belangrijk middel om de ‘zwembadterreur’ van groepen jongeren, zoals zaterdag in De Fakkel in Ridderkerk, tegen te gaan.

De regionale baden willen maatregelen nemen om de rust en orde te herstellen, bevestigt voorzitter Fons Bultman van de Stichting Samenwerkende Zwembaden in Zuid-Holland, waarbij 55 baden zijn aangesloten. Daarover is deze week overleg geweest. ,,Er is bijna geen zwembad dat niet met deze problemen te maken heeft’’, zegt Bultman.

Hij wil de woorden ‘zwarte lijst’ niet in de mond nemen. ,,Wij hebben wel het protocol Vrolijk en Veilig. Op basis daarvan kunnen mensen die zich misdragen de toegang worden geweigerd in de zwembaden. Maar dat document is verouderd en wordt weinig meer gebruikt. Het heeft een update nodig. We moeten het aan de tijdsgeest en het gedrag van de zwembadgasten aanpassen. Dat is, net als de maatschappij, veranderd. Vroeger luisterden de bezoekers naar de badmeester, nu geven ze hem of haar een duw.’’

Directeur Angela Snel van De Fakkel in Ridderkerk ziet een verbeterde versie van het protocol als een zwarte lijst. ,,We willen gegevens van raddraaiers uitwisselen’’, zegt Snel. ,,Hoe we de identiteit van de badgasten kunnen controleren? Dat is nog niet duidelijk. We moeten het plan nog verder uitwerken en zorgen dat het juridisch ook kan.’’ Bultman verwacht dat het vernieuwen van het document Vrolijk en Veilig enkele maanden in beslag neemt.

Toch zijn niet alle zwembaden enthousiast over de plannen. ,,Een zwarte lijst werkt niet’’, zegt beheerder Job Blaak van het ook bij Rotterdammers populaire Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland. ,,Dat is hetzelfde als met de stadionverboden in het voetbal; die gasten zitten gewoon op de tribune. Hoe denken ze dat ik die zwarte lijst ga controleren als er 3000 man naar het zwembad komen? Dat gaat niet. In de 34 jaar dat ik hier beheerder ben, zijn er nog nooit namen uitgewisseld met andere zwembaden. Het enige dat werkt, is baas zijn in eigen huis.”

Prikkeldraad

De Fakkel werkt daar ook aan om herhaling van de wantoestanden van afgelopen zaterdag te voorkomen. Jongeren zorgden voor opstootjes, roofden kluisjes leeg en klommen over de hekken om - zonder te betalen - het volle zwembad te betreden. Vandaag is De Fakkel begonnen met het vlechten van prikkeldraad in de 300 meter lange hekken. ,,Later komt er nog ‘gevangenis-prikkeldraad’ op de hekken”, vertelt een medewerker van de gemeente, ,,zodat het vrijwel onmogelijk wordt om zonder kleerscheuren naar binnen te klimmen.”

De Fakkel heeft verder per direct het familiezwemmen op zaterdag en zondag voor het buitenbad ingevoerd en ook nog eens de minimumleeftijd opgeschroefd. Jongeren tot 21 jaar - dat was 18 - mogen tot 14.00 uur niet zonder begeleiding van een 21-plusser naar binnen. Snel verwacht dat groepen jongeren van verder weg dan helemaal wegblijven. De leeftijd is zo hoog, omdat volgens Snel anders de kans groter is dat groepen jongeren anders toch binnen komen door een 18-jarige mee te nemen. ,,De burgemeester wil dat we drastische maatregelen nemen en dat doen we’’, zegt Snel. ,,De grootste groep bezoekers benadelen we daarmee wel. De goeden moeten onder de kwaden lijden.’’

