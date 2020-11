Zwarte neushoorn Naima voor tweede keer moeder geworden

UPDATEDe zwarte neushoorn Naima is zondagavond in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp voor de tweede keer in haar leven moeder geworden. Over het geslacht van het kleintje - het derde zwarte neushoorntje dat op Nederlands grondgebied is geboren - is nog niets bekend.