Zwarte neushoorn uit Diergaarde Blijdorp verhuist naar Duitsland

De zwarte neushoorn Mara moet van Diergaarde Blijdorp naar Zoo Krefeld in Duitsland verhuizen. De bedoeling is dat Mara zich daar gaat voortplanten.

In Diergaarde Blijdorp gaat dat zeker niet lukken, weet neushoornspecialist Melle van Iperen van de dierentuin. ,,Ze woont daar samen met haar vader en haar broer.’’

De stamboekhouder, een specialist die in de gaten houdt hoeveel zwarte neushoorns er rondlopen in dierentuinen, adviseerde Zoo Krefeld omdat deze ook zwarte neushoorns houdt en daar geen familie van Mara in het verblijf zit. ,,Voor de ontwikkeling van het dna is dat het beste. Dan krijg je geen inteelt.”

Op termijn moet in Blijdorp voor Mara een andere vrouwtjesneushoorn in de plaats komen. ,, Maar die is er nu nog niet. Voorlopig krijgen we niks.”

Fokprogramma

Diergaarde Blijdorp doet mee aan een fokprogramma van deze Oostelijke zwarte neushoorn die met uitsterven wordt bedreigd. ,,Er zijn er nog achthonderd in de hele wereld. Daarvan lopen er tweehonderd rond in dierentuinen.”

In totaal zijn er nog een stuk of zesduizend zwarte neushoorns, die zijn onderverdeeld in vijf ondersoorten waarvan deze Oostelijke in Blijdorp er eentje is. Van Iperen denkt dat het fokprogramma uitsterven zeker kan voorkomen. ,, Dat heeft ook gewerkt bij de witte neushoorn. Op een gegeven moment waren er daar nog maar zeventig van in de hele wereld. Nu zijn er 20.000.”

Een van de oorzaken van het uitsterven van de soort is dat ze worden bejaagd door stropers. Die verkopen de hoorn van de neushoorn. Ze vermalen deze tot poeder of verkopen de hoorn die dan dient als statussymbool.

Met 900 kilo in de vrachtwagen

Mara zag het levenslicht in 2017 in Diergaarde Blijdorp. Inmiddels weegt ze zo’n 900 kilo, zegt Van Iperen. ,,Ze kan gewoon in een vrachtwagen.” Haar kooi staat al in het verblijf zodat ze eraan kan wennen.

Van Iperen verwacht geen aanpassingsproblemen als Mara naar haar nieuwe verblijf in Krefeld gaat. ,,Witte neushoorns leven in groepen, maar zwarte neushoorns zijn solitaire dieren. Ze leven alleen. Alleen als ze gaat paren met een mannetje gaat er wel tijd overheen voordat ze aan elkaar gewend zijn.”

Het neushoornvrouwtje heeft elke 26 weken een eisprong. Genoeg kansen dus om jongen te krijgen.

