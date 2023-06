‘Zwarte vrouw op Nikes’ trekt veel belangstellenden: ‘Ze moet een bijnaam krijgen’

Schrik zit er in bij autobezit­ters Prinsen­land: al 15 banden lek geprikt door ‘banden­schroe­ver’

Het lijkt erop dat er een nieuwe bandenprikker in de regio is opgestaan. In Rotterdam-Prinsenland zijn afgelopen week aan de A. Noordewier-Reddingiuslaan negen auto's te grazen genomen. In een straat verderop gaat het om zes gevallen. Saillant detail: de dader prikt niet met een mes in het rubber, maar draait er een schroef in om de band leeg te laten lopen.