Zwembad De Fakkel in Ridderkerk weert jeugd onder 18 na grote vechtpartij

Jongeren onder de 18 jaar zijn zonder hun ouders voortaan tot 14.00 uur ’s middags niet meer welkom in het buitenbad van zwembad De Fakkel in Ridderkerk. De leiding van het zwembad heeft die maatregel, die in elk geval geldt voor de weekeinden, per direct genomen nadat het afgelopen zaterdag helemaal uit de hand liep. Dat meldt Angela Snel van Sport&Recreatie, de beheerder van het zwembad.

Enkele tientallen jongeren raakten zaterdag slaags met elkaar. Volgens bezoekers waren er meerdere vechtpartijen, liepen jongeren stomdronken rond en werden kleine kinderen door rivaliserende groepen omver gelopen. Ook zijn er meldingen over groepen bezoekers die over de hekken klommen om op het zwembadterrein te komen. ,,Het gaat om mannen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die zich misdroegen’’, aldus Snel. ,,Een keer in de paar jaar beleven we helaas zo’n dag. De laatste keer was een jaar of drie geleden.’’

De situatie was dusdanig dat het zwembad volgens Snel al tussen 15.00 en 16.00 uur werd gesloten. Hoeveel badgasten er op dat moment waren, kan Snel niet zeggen. ,,Maar het waren er meer dan duizend.’’ De opgetrommelde politie verrichtte geen aanhoudingen, laat een woordvoerder weten.

Maatregel

Snel spreekt van een maatschappelijk probleem, verwijzend naar vechtpartijen die zich zaterdag in een Belgisch zwembad, in een zwembad in Wateringen en eind april in het zwembad in Ypenburg voordeden. Daarom is per direct de maatregel genomen om jongeren onder 18 jaar tot 14.00 uur te weren uit het buitenbad. ,,Dat geldt in elk geval voor de weekeinden, maar ook op dagen dat de temperatuur hoog is en veel mensen vrij zijn’’, zegt Snel. ,,Wij willen namelijk een familiezwembad zijn. Het doet pijn om te lezen dat Ridderkerkse gezinnen naar andere zwembaden uitwijken.’’

Volgens Snel hebben de problemen niet te maken met een gebrek aan beveiliging. ,,Al hadden we drie keer zoveel beveiligers gehad dan hadden we dit nog niet kunnen voorkomen’’, zegt ze. ,,De problemen begonnen ook buiten het zwembad. Bezoekers die niet meer naar binnen konden, gingen niet naar huis, maar werden boos en bleven.’’

Quote De veiligheid van de bezoekers moet kunnen worden gegaran­deerd, anders moet het zwembad helemaal dicht voor vrijzwem­men Lucien Westbroek

Voor 18PLUS, die al eerder pleitte voor maatregelen om de veiligheid in het zwembad te verbeteren, is de maat vol, schrijft de coalitiepartij op haar Facebooksite. De partij wil dat een pasjessysteem wordt ingevoerd om ‘raddraaiers’ buiten de deur te kunnen houden. Snel staat daar niet afwijzend tegenover. ,,Wij staan open voor elk middel dat helpt.’’

Fractievoorzitter Lucien Westbroek van 18PLUS zegt geschokt te zijn. ,,De bom is afgelopen zaterdag echt gebarsten. Op deze manier is het wachten op een dodelijk ongeluk’’, zegt hij. ,,Totdat het pasjessysteem er is, willen we dat de beveiliging flink wordt opgeschroefd. De veiligheid van de bezoekers moet kunnen worden gegarandeerd, anders moet het zwembad maar helemaal dicht voor vrijzwemmen.’’