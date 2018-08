Zwemmers Hoek van Holland hebben geen weet van poepbacterie

Toch lijkt het advies vanuit de omgevingsdienst zwemmers niet te deren. Al is het maar omdat de meeste badgasten er geen weet van hebben. Een klein bordje bij de Strandweg moet strandgangers waarschuwen, maar dat bordje is Robert Schuttler uit Duitsland niet opgevallen. ,,Oh, nu zie ik het ja’’, lacht hij als hij erop gewezen wordt. ,,Nou, ik heb net heerlijk gezwommen hoor. Het water is goed warm, maar ik betwijfel toch of ik nog het water in ga. Voorlopig maar even niet’’, concludeert de toerist.



Ook Scarlett van Keerberghen uit Krimpen aan den IJssel is nietsvermoedend van de Noordzee aan het genieten, samen met haar zoontje Thijs. ,,Die waarschuwing hebben we absoluut niet meegekregen. Ik hoop niet dat we er nu last van krijgen’’, verzucht ze. De Krimpense weigert nog een stap in de zee te zetten.



Dat geldt niet voor André en Linda Sterk uit Groot-Ammers. ,,Volgens mij kan er niet zoveel gebeuren hoor’’, lacht André Sterk. ,,We staan met onze voeten in het water, dat moet wel kunnen toch?’’