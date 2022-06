Amalia wil 'tassendrager' van moeder zijn tijdens VN-reis: ‘Gewoon heel gezellig toch?’

Koninklij­ke familie rouwt om overleden zoon (19) van beste vriend: ‘Sfeer zal nooit meer hetzelfde zijn’

De koninklijke familie is diep geraakt door het overlijden van de zoon van een van de beste vrienden van koning Willem-Alexander. In een rouwadvertentie in NRC staat de familie stil bij het verlies van Jan de Beaufort, die onlangs op 19-jarige leeftijd overleed. ‘Zonder jou zal de sfeer nooit meer hetzelfde zijn.’

14 mei