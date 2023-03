Belgische prinses Delphine woog door eetstoornis nog maar 28 kilo: ‘Ben bijna gestorven’

Prinses Delphine heeft in totaal zo’n zes jaar met anorexia nervosa geworsteld. ,,Het werd steeds erger’’, vertelt ze in het radioprogramma. ,,Als tiener ontwikkelde ik anorexia. Ik kon de chaos rondom mij niet aan, en het enige dat ik nog onder controle had, was mijn voeding. Dus koos ik ervoor om te stoppen met eten. Ik wist niet wat er aan het gebeuren was met mij want ik had nog nooit van het woord anorexia gehoord”, geeft ze toe.

Toen ze vijftien jaar oud was bereikte ze uiteindelijk een dieptepunt. ,,Mijn organen waren het aan het begeven”, weet Delphine nog goed. Ze woog destijds nog maar 28 kilo. ,,Ik ben toen bijna gestorven.” De dokters wilden Delphine in het ziekenhuis opnemen, maar dat was volgens haar psycholoog geen goed idee. Die vertrouwde op ‘haar wilskracht’ om beter te worden. ,,Stap voor stap ging het iets beter’’. Dankzij de kunstacademie ging het uiteindelijk veel beter met de prinses. ,,De dag dat ik daar kwam werd ik beter’’, legt ze uit. ,,Ik kreeg de kans mezelf uit te drukken in kunst. Dat is waarom ik nu ook zo in kunst geloof’’.

In Delphine: mijn verhaal, de driedelige docuserie over het leven van de prinses, vertelde Delphine ook al openhartig over haar eetstoornis. ,,Ik denk dat het mijn manier was om controle te behouden. Omdat alles rondom mij al oncontroleerbaar was. Ik was toen 13 of 14 jaar oud”, klonk het in de reeks. ,,De dokters vertelden mijn moeder dat mijn hart verzwakt was, omdat ik te mager was en veel ondergewicht had. Er bleef niet veel van mij over.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: