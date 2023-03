Britse zorgen om ‘Ring for the King’: tekort van duizenden klokkenluiders voor kroning Charles

Met de slogan ‘Ring for the King’ wil de Central Council of Church Bell Ringers (CCBR) proberen 38.000 kerkklokken in het hele Verenigd Koninkrijk te laten luiden tijdens de kroning van koning Charles III op 6 mei. Ter aanvulling op de huidige klokkenluiders zijn nog zeker 8000 rekruten nodig.

De Britten luiden de kerkklokken massaal bij speciale gelegenheden. De laatste keer was naar aanleiding van het overlijden van koningin Elizabeth II, in september vorig jaar, en voor haar diamanten jubileum in juni 2022. ‘Eeuwenlang luiden klokkenluiders in goede en slechte tijden, in momenten van feest en in tijden van rouw. De kroning van een nieuwe monarch is zeker een gelegenheid om te herdenken', schrijft de CCBR op de website.

Het huidige korps kerkklokkenluiders wordt steeds ouder en dunt uit. De kroning van Charles biedt volgens de Britse brancheorganisatie de kans vers bloed te werven. Begin oktober vorig jaar plaatste de CCBR een oproep. Maar de zoektocht naar rekruten lijkt een deceptie te worden.

Volledig scherm Kerkklokkenluiders van Westminister Abbey oefenen © ANP / Alamy Limited

Schoolbel

Het leverde weliswaar 1500 nieuwe vrijwilligers op. Zoals de 10-jarige Lexie Roberts die volgens Sky News al drie weken aan het oefenen is in de St. Nicholas’ Church in Sevenoaks. Of de 11-jarige Elisa Wickham, die al ervaring heeft als bediener van de schoolbel. Maar dit is iets anders, zegt Elisa. ,,Het is heel spannend. Ik ben zenuwachtig dat ik het verkeerd zal doen.’’

De tijd begint te dringen, zegt Vicki Chapman van de CCBR. Een kerkklok luiden, vergt namelijk een goede voorbereiding. Chapman maakt zich dat de komende zeven weken tekort zijn om beginners goed op te leiden.

Een kerkklok luiden is namelijk een kunst die je niet op school kunt leren, stelt de CCBR. ‘Het is een unieke mix van fysieke training met mentale behendigheid.’ Belangstellenden moeten een erkende instructeur zoeken bij de Association of Ringing Teachers, de vereniging van klokkenluiders.

Vrijwilligers krijgen eerst 10 tot 15 uur les in het hanteren van de bel. Dat vergt een bepaalde techniek met behulp van een touw. De eerste oefeningen gebeuren met een gedempte bel. Wie dat beheerst, mag leren luiden met anderen en krijgt elke week les tot de kroningsdag.

Uitgelekte plannen

Inmiddels zijn plannen uitgelekt over de invulling van die dag. In de processie na de kroning van Charles is geen plek voor zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan, meldt de Britse krant The Times op basis van uitgelekte plannen.

Ook de in opspraak geraakte prins Andrew zal op 6 mei niet meelopen, net als zijn dochters Beatrice en Eugenie. In de tocht zullen volgens de krant voornamelijk ‘werkende’ leden van het Britse koningshuis wandelen. De jongste deelnemers zijn de kinderen van prins William en prinses Catherine.

Of Harry en Meghan, die sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis niet de beste band hebben met de familie, überhaupt naar de kroning in Westminster Abbey in Londen komen is nog niet bekend. Een woordvoerder van het koppel bevestigde wel dat de twee een uitnodiging hebben gehad.

Volledig scherm De kerkklok ter gelegenheid van de Britse koning George VI © CCBR