Britten hopen straks stiekem op 'verrassing’ in toespraak Charles III

Vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd brengt de nieuwe koning zijn allereerste kerstboodschap als staatshoofd na de dood van zijn moeder, koningin Elizabeth II.

Liefhebbers smullen bij voorbaat van het historische evenement want het is pas de tweede keer in meer dan 60 jaar dat niet een koningin maar een een kersttoespraak op televisie houdt. Voorafgaand aan de eerste televisietoespraak van de koningin in 1957, hield haar voorganger, koning George VI, zijn toespraken nog via de radio. De kersttraditie begon overigens in 1932 met koning George V, maar is in de loop der jaren geëvolueerd en kan nu ook online worden bekeken.

De helft van dat land vindt dat alles uitermate boeiend. Royalisten en liefhebbers van The Crown hopen dan natuurlijk op een verwijzing naar Diana of naar Harry en Meghan, die inmiddels Netflix-fenomenen zijn. Vorig jaar bracht de koningin een eerbetoon aan haar echtgenoot prins Philip, die in oktober 2021 overleed.

Maar de andere helft (49 procent volgens een onderzoek van YouGov) van de hierover ondervraagde Britten slaat Charles liever over. Opmerkelijk is dat van degenen die zeggen bewust niet te kijken negen procent vorig jaar wel naar de koningin keek. Ofwel Charles heeft (nog) niet de status van zijn moeder.

Tweede speech

Charles’ toespraak zal pas zijn tweede speech zijn als koning zijn. De eerste was in september na het overlijden van de koningin. Hoewel deze kerstrede al enige dagen geleden is opgenomen spreekt het staatshoofd altijd op eerste kerstdag meestal om 15.00 uur lokale tijd, een uurtje later dus bij ons. Sinds 1997 zenden de BBC en ITV om beurten de kersttoespraak van de vorst uit, terwijl de nieuwszender Sky in 2011 mag meedoen.

Kenners voorspellen dat Charles III ook een hommage zal brengen aan zijn moeder, die in september overleed op 96-jarige leeftijd. Hij zal terugkijken op de vieringen rond haar platina-regeringsjubileum eerder dit jaar. Vermoedelijk zal Charles ook wel stilstaan bij de bijzondere wisseling van premiers gedurende het jaar, waarbij Boris Johnson, Liz Truss én Rishi Sunak 10 achtereenvolgens Downing Street betrokken. De vooruitgang die is geboekt bij het terugdringen van COVID-sterfgevallen en de aanhoudende oorlog tegen Rusland en Oekraïne, zullen vast ook de revue passeren. En, zo weten insiders, er is kans op een verrassing. Wat die zal zijn weet nog niemand.



De Britse historicus Jeremy Archer vertelde onlangs aan OK!-magazine dat de Charles’ toespraak ‘plechtig en reflecterend’ zal zijn. De enige foto vrijgegeven door Buckingham paleis toont Charles staande voor een kerstboom versierd met ornamenten gemaakt van duurzame materialen. Charles maakt van dat laatste een punt.



Traditioneel gaan leden van de koninklijke familie bij elkaar zitten om naar de toespraak op televisie te kijken wanneer deze na de lunch wordt uitgezonden.