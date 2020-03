De royaltytrend van het moment: een bloemetjesgordijn als jurk

Met haar kleurrijke designerkleding en uitbundige accessoires verdient Máxima absoluut de titel van stijlicoon, maar een internationaal trendsetter is ze niet. Eerder een trendvólger, want haar kasten hangen momenteel vol met hippe midi-jurken met een printje.



Een staatsbezoek heeft doorgaans veel weg van een modefestijn, maar tijdens het recente bezoek aan Indonesië was dat toch even anders. In drie dagen tijd droeg de koningin weliswaar zes verschillende outfits, maar heel afwisselend waren ze niet. Naast een linnen culotte doken er maar liefst liefst vijf klassieke midi-jurken met een printje op. Vijf. Modeliefhebbers waren stiekem wel een beetje teleurgesteld, maar van enige laksheid aan Máxima’s kant was zeker geen sprake. Onze koningin is simpelweg dol op dit soort jurken.