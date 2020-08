De stijlevolutie van Kate: van beginnersfout (een opwaaiend rokje) tot signature look

Als prins William in 2010 op zijn knieën gaat voor Kate Middleton, heeft hij een bijzonder geschenk paraat: de saffieren verlovingsring van zijn moeder, wijlen prinses Diana. Blijkbaar valt de geste in de smaak, want als ‘Waity Katy’ op 16 november officieel wordt voorgesteld aan het Britse volk, heeft ze haar kleding qua kleur zelfs afgestemd op het juweel.



De beelden van de donkerblauwe wikkeljurk à 400 pond (442 euro) gaan de hele wereld over en veroorzaken binnen een mum van tijd een ware hype. Of misschien zelfs wel meer dan een hype, want het ‘Kate-effect’ wordt al snel geschat op een waarde van 200.000.000 pond (221.000.000 euro) per jaar.