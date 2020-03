Dit zijn de Nederlanders die Máxima’s jurken ontwerpen

Ze is een groot stijlicoon en daarom dromen de meeste Nederlandse ontwerpers openlijk of juist stilletjes over een mooie samenwerking met onze koningin. Helaas blijft het meestal bij dromen, want negentien jaar na de koninklijke verloving zijn Máxima’s Nederlandse mooimakers nog steeds op twee handen te tellen. Liever shopt de koningin in België of Italië, waar ze in alle rust door de rekken kan snuffelen. En ook online heeft ze zo haar favoriete adresjes. Maar bij welke ontwerpers van eigen bodem kan ze dan wél goed slagen? Een overzicht.