Duitsland rolt rode loper uit voor eerste staatsbezoek Charles en Camilla: ‘Duitsers zijn dol op royalty’

Niet de Eiffeltoren maar de Brandenburger Tor is het decor van het eerste staatsbezoek van koning Charles en zijn vrouw Camilla. De Duitsers, dol op koningshuizen, rollen de rode loper uit voor de Britse royals. ,,Hun komst is ook een teken dat de band tussen het VK en de EU snel verbetert.’’

Eigenlijk had Frankrijk de eer om het Britse koningspaar als eerste officieel te ontvangen. Maar president Emmanuel Macron durfde het vorige week niet aan om de 74-jarige Charles en zijn 75-jarige echtgenote te ontvangen. Stel je voor dat opgefokte demonstranten, woedend vanwege de verhoging van de Franse pensioenleeftijd, het koninklijke theekransje in het Kasteel van Versailles zouden verstoren? Te veel risico. Dus werd dit staatsbezoek uitgesteld en krijgt Duitsland de eer om drie dagen lang de goede verstandhouding tussen beide landen te benadrukken.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier noemt het een ‘belangrijk Europees gebaar’ dat Charles nog voor zijn kroning op 6 mei naar onze oosterburen afreist. ,,Steinmeier heeft gelijk. De afgelopen jaren was de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie behoorlijk troebel door alle brexitperikelen. Maar de huidige Britse premier, Rishi Sunak, laat een andere wind door Downingstreet 10 waaien dan zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss. Dat waren keiharde brexiteers’’, zegt historicus en anglofiel Harry de Paepe.

Sunak vindt het volgens De Paepe belangrijk de banden tussen zijn land en Europa weer aan te halen. ,,Dan is het niet gek dat de regering in samenspraak met Charles de belangrijkste EU-landen uitkiest om als eerste te bezoeken. Zijn moeder Elizabeth koos juist landen uit het Britse Gemenebest uit om als eerste te vereren met een staatsbezoek. Dat is nu wel anders, de komst van Charles en Camilla is een teken dat de band tussen het VK en de EU snel verbetert. Ze hebben elkaar nodig.’’

Fans van het Britse koningshuis bij de Brandenburger Tor, waar Charles en Camilla met militaire eer werden ontvangen.

De Britse royals zijn volgens Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam, ontzettend populair in Duitsland. ,,Koningin Elizabeth werd als een superster ontvangen en ook haar zoon Charles is geliefd. Hij bezocht het land al meer dan dertig keer, niet zo verwonderlijk want de Windsors hebben er nog heel wat familie wonen. Ze zijn bij wijze van spreken net zo Duits als de Oranjes. Misschien nog wel meer.’’

Charles is dan ook een soort verre verwant. Zijn achternaam is Mountbatten-Windsor. Mountbatten is de achternaam van zijn vader prins Philip. Philips vader kwam uit de Duitse adellijke familie Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Toen Philip in 1947 het Britse staatsburgerschap aanname vanwege het huwelijk met Eliszabeth, koos hij de achternaam van zijn moeder; Alice of Battenberg. Die familienaam werd in 1917 gewijzigd in de Britse vertaling Mountbatten.

Huis Hannover

Aan moederskant gaan de Duitse wortels van koning Charles veel dieper: van 1714 tot 1901 zaten alleen regenten uit het Huis Hannover op de Britse troon. Met de dood van koningin Victoria in 1901 kwam er een einde aan de suprematie van de Hannoveranen, maar niet aan de Duitse invloed op de Britse koninklijke dynastie. Victoria was in 1840 getrouwd met de Duitse prins Albert van Saksen-Coburg en Gotha. Vanaf dat moment noemde de koninklijke familie zich Saksen-Coburg en Gotha. Koning George gaf in 1917 opdracht tot een nieuwe naamswijziging vanwege binnenlandse politieke druk en een landelijke afkeer van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het koninklijk huis noemde zichzelf nu Windsor, naar Windsor Castle.

,,Charles zal donderdag de bondsdag (Duitse parlement, red.) toespreken in het Duits. Hij spreekt het niet zo accentloos als zijn vader prins Philip, maar het is zeker goed te verstaan’’, lacht Harry de Paepe. Volgens hem is het staatsbezoek ook van belang om Europese eenheid over de strijd in Oekraïne uit te stralen. ,,Charles bezoekt ook Oekraïense vluchtelingen in Duitsland, dat is bewust. Beide landen willen laten zien hoe belangrijk ze de gezamenlijke opstelling tegen de Russen en voor Oekraïne vinden. En ook op economisch terrein is er winst te behalen voor zowel Duitsland als het VK. Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking in de auto-industrie.’’

De Windsors logeren op stand. Na hun drukke dagprogramma kan het stel relaxen in de koninklijke suite van hotel Adlon in Berlijn. Als ze de gordijnen opengooien, kijken ze uit op de Brandenburger Tor. Ook de Queen verbleef hier tijdens haar bezoeken in 2004 en 2015. Het staatsbezoek loopt tot en met vrijdag.

Ceremonie voor Charles en Camilla bij de Brandenburger Tor in Berlijn.

