Een opgeschoren coupe zien we slechts zelden aan het hof, laat staan bij een prinses

3 november Prinses Mabel is voor het derde jaar op rij te vinden in de Quote 500. De weduwe van prins Friso staat dit jaar wel een stuk hoger op de lijst van rijkste Nederlanders dan de voorgaande twee jaar.Volgens het zakenblad is haar vermogen ondanks de coronacrisis dit jaar met 93 procent gestegen.