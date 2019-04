Handig voor bij de tv! Wie is wie bij de Oranjes?

Senna overleefde aanslag Koninginne­dag en ziet wens in vervulling gaan

26 april Het weerzien, bijna tien jaar na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, is warm en ontroerend. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, sluit de 18-jarige Senna Claassens liefdevol in de armen. ,,Wat fantastisch u weer te zien!’’