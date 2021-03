Het is zonde dat Kate nu al kleding draagt die ze nog kan dragen als ze 60 is

Na hun fel bekritiseerde vakantie naar Griekenland zijn de koning en koningin voorzichtiger dan ooit. Elk bezoek wordt bij de voorbereiding van A tot Z onder de loep genomen, want het naleven van de coronamaatregelen is nu belangrijker dan ooit. Máxima’s werkbezoeken van dit jaar zijn dan ook op één hand te tellen. Nul in januari, één in februari en twee in maart. Met dat in het achterhoofd zou je eigenlijk wel denken dat ze nu alles uit de kast haalt om gevarieerde looks neer te zetten. Dan eens dit, dan eens dat. Vreemd genoeg hebben we haar dit jaar -afgezien van de videocalls- alleen nog maar in het rood gezien. Zo ook deze week. Bij de opening van de Week van het geld droeg Máxima een wijnrode jurk van NATAN, met een matchende jas. Wel verrassend was haar keuze voor een groot, gouden collier van kralen en veren. Zo style je een minimalistische jurk goed af!