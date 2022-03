Hier komen de Oekraïners terecht die worden opgevangen door de koninklijke familie

De zes tot acht gezinnen - tussen de twintig en dertig personen - die opgevangen zullen worden, komen terecht in een kasteel dat eeuwenlang werd gebruikt door de hofhouding van paleis Het Loo. De oudste delen werden in de 15e eeuw gebouwd als jachtslot, dat in de loop der jaren verder werd uitgebouwd. De laatste vijftig jaar is het slot in gebruikt als buitenverblijf van de koninklijke familie. Het ligt verscholen in de bossen achter het paleis.

In 1684 kocht stadhouder Willem III het kasteel en aan het begin van de 19e eeuw kwamen Het Oude Loo en het paleis in bezit van Lodewijk Napoleon, die door zijn broer - keizer Napoleon - tot koning van Nederland was benoemd. Aan Lodewijk Napoleon was ooit voorspeld dat hij door verdrinking om het leven zou komen, en uit angst daarvoor liet hij de slotgracht rondom Het Oude Loo dicht maken. Koningin Wilhelmina liet de slotgracht weer uitgraven aan het begin van de 20ste eeuw, toen zij ook het rijksmonument door de beroemde architect Pierre Cuypers liet restaureren.

Volledig scherm De gracht werd gedempt op verzoek van Lodewijk Napoleon, maar werd later weer uitgegraven. © Brunopress

Een deel van die restauratiewerkzaamheden werd in de jaren 60 ongedaan gemaakt. Toen werd het ook zodanig verbouwd dat met name de bovenverdiepingen bewoonbaar werden gemaakt. De koninklijke familie verblijft er zelf geregeld en ontvangt er ook gasten. Zo betrokken de Japanse kroonprins Naruhito en zijn echtgenote prinses Masako in 2006 zes weken Het Oude Loo. De Oranjes hadden het kasteel ter beschikking gesteld, omdat de prinses overspannen was geraakt door de psychische druk en de starre etiquette aan het Japanse hof. In 1998 gebruikten prins Maurits en prinses Marilène het als uitvalsbasis voor hun huwelijk.

Volledig scherm Het Oude Loo ligt vlak achter Paleis het Loo, maar is anders dan het museum, niet voor publiek toegankelijk. © Google Streetview

Koning Willem Alexander en koningin Maxima vertoeven nog regelmatig in het kasteel, dat om die reden niet te bezichtigen is. De tuin rondom het kasteel is elk jaar in april en mei wel te bezichtigen. Of dat dit jaar ook zo zal zijn, met de komst van de vluchtelingen, is nog onduidelijk.

In de tuinen hebben de royals ook uren doorgebracht. Als kind speelden Willem-Alexander met zijn broers Friso en Constantijn in het doolhof bij het jachtslot, en ook de zonen van Peter en Margriet van Vollenhoven waren dol op de smalle weggetjes door het labyrint, staat te lezen op de site van Uit in Apeldoorn, dat toerisme in de omgeving wil bevorderen. Kinderen kunnen er nu nog steeds spelen, als de tuinen voor het publiek zijn geopend, maar de oude kegelbaan ernaast is niet meer in gebruik.

Volledig scherm Vlakbij Het Oude Loo ligt een doolhof, dat in 1925 ‘gebouwd’ is. © Cees Baars

In de tuinen staat ook een stenen bank, waar Juliana en prins Bernard vroeger veel vertoefden. Haar moeder, Wilhelmina, speelde als kind met het houten chaletje dat in het park te vinden is. Het was haar poppenhuis, dat zij weer van haar ouders kreeg toen ze negen jaar oud was. In het toegangshekje is de letter W verwerkt. Later, toen Wilhelmina koningin was, gebruikte ze het witte theekoepel bij de vijver als schilderatelier.

De koninklijke familie heeft op Het Oude Loo verschillende fotosessies gedaan. Zo poseerde het koninklijke gezin er in 1989, waarbij toenmalig koningin Beatrix en prins Claus ook te paard op de foto gingen. In 2016 werden de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane er vastgelegd.

Volledig scherm Prinses Amalia , Alexia en Ariane poseren in 2016 bij Het Oude Loo. © Koninklijkhuis / Jeroen van der Meyde

Volledig scherm Koningin Beatrix en prins Claus te paard, tijdens een fotosessie op kasteel het Oude Loo. © ANP

Volledig scherm Koningin Beatrix en haar gezin tijdens een fotosessie in 1989 op kasteel Het Oude Loo. Vlnr: prins Friso, prins Claus, kroonprins Willem-Alexander, koningin Beatrix en prins Constantijn. © ANP