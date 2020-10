Hoogleraar staatsrecht: Koning moest wel met iets komen

,,Uiteraard zijn deze woorden van de koning afgestemd met de premier”, zegt Bovend’Eert in een reactie op de vanmorgen opgenomen koninklijke excuusfilm. Premier Rutte is verantwoordelijk voor alle woorden en daden van leden van het Koninklijk Huis, die het openbaar belang raken. Daar vallen volgens de hoogleraar, die expert is op het gebied van de ministeriële verantwoordelijkheid, wel de vakantieplannen van Willem-Alexander en Máxima onder, maar niet de verlate terugkeer van de prinsessen Amalia en Alexia. Zij vlogen gisteren pas terug uit Griekenland, maar premier Rutte laat weten hun vakantie te taxeren als een privé-zaak.



Bovend’Eert: ,,Dat ben ik wel met hem eens. Deze prinsessen zijn weliswaar lid van het Koninklijk Huis, maar ook nog minderjarig. De afweging om iets wel of niet als een privé-aangelegenheid te beschouwen is aan de minister-president en in dit geval kan ik die beoordeling wel volgen.’’