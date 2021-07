Jurk Sylvie Meis te bloot en rood: ‘Eigenlijk niet gepast voor staatsbanket’

Het zit ‘m vooral in de kleur van de jurk, zo analyseert Van Leggelo, bekend van onder andere het tv-programma Blauw Bloed. ,,Sylvie Meis is een geweldig mooie vrouw dus ze zou overal de ogen op zich gericht weten, maar in dit geval heeft ze ook nog voor een felle rode kleur gekozen, en dat betekent dat zij altijd als eerste de aandacht zal trekken - zélfs naast zo’n enorm charismatische vrouw als Máxima. Er is namelijk geen opvallender kleur dan rood. Rood is de heftigste kleur van het hele spectrum. Het staat voor vuur, passie en ook wel voor erotiek.’'