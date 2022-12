Koning Charles herinnert overleden moeder: ‘Kerst is een bijzonder pijnlijke tijd’

,,Kerst is een bijzonder pijnlijke tijd voor iedereen die geliefden verloren is”, zei de Britse koning Charles in zijn eerste kersttoespraak als vorst. Daarin blikte hij terug op het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth. Ook bedankte hij het Britse volk voor de steun die zijn familie daarna kreeg.

,,Ik sta hier in de prachtige St George’s Chapel bij Windsor Castle, zo dicht bij de plek waar mijn moeder, de koningin, rust naast mijn geliefde vader”, begon de koning. ,,Het herinnert me aan de ontzettend mooie brieven, kaarten en berichten die zoveel van jullie naar mijn vrouw en mij hebben gestuurd.”

Charles benadrukte hoe belangrijk het is om aan anderen te denken. ,,Dit is de essentie van onze gemeenschap en de basis van onze maatschappij.” Vervolgens werden tijdens de tv-uitzending van de toespraak beelden getoond van onder anderen leraren, agenten, brandweerlieden en artsen. Dit is voor sommigen een ,,tijd van angst en ontbering”, bijvoorbeeld voor mensen die in oorlog leven, met een hongersnood of natuurramp te maken hebben of mensen ,,die manieren zoeken om hun rekeningen nog te kunnen betalen en hun gezin gevoed en warm te houden”. Maar veel mensen staan voor hun medemens klaar, stelde Charles. ,,Ik wil in het bijzonder stilstaan bij deze gulle mensen.”

Eerste keer

Charles neemt met zijn kersttoespraak dit jaar het stokje over van koningin Elizabeth, die in september op 96-jarige leeftijd overleed. Charles besteeg onmiddellijk de troon na haar dood. Zijn kroningsceremonie staat gepland voor mei.

Het is de eerste keer in zeventig jaar dat een man de traditionele kersttoespraak voordraagt. Charles is de eerste koning die de toespraak op tv houdt. Koning George VI, de vader van koningin Elizabeth, las zijn kerstverhaal altijd voor op de radio. Met de feestdagen in 1957 was Elizabeth voor het eerst op televisie te zien.

Het is de tweede keer sinds het overlijden van zijn moeder dat Charles het Britse volk direct toespreekt. De eerste keer dat hij dat deed was vrijwel direct na haar overlijden.

Het eeuwige licht

Niet alleen bedankte hij hulporganisaties, maar ook onder meer ,,kerken, synagogen, moskeeën, tempels en gurdwara’s” die zich volgens hem ,,opnieuw hebben verenigd om de hongerigen te voeden en het hele jaar door liefde en steun te bieden”. Charles sprak van ,,oprechte solidariteit”.

De koning gelooft dat we ,,hoop kunnen vinden voor de toekomst” door elkaar te helpen. ,,Met mijn hele hart wens ik jullie allemaal een kerst van vrede, geluk en eeuwig licht.”

De zes minuten durende boodschap werd afgesloten met een oproep om acht te slaan op ‘het eeuwige licht’, dat volgens Charles een belangrijk aspect was van Elizabeths geloof in God en geloof in mensen. ,,Dus welk geloof je ook hebt of niet, het is in dit leven gevende licht en met de ware nederigheid die ligt in onze dienstbaarheid aan anderen, dat ik geloof dat we hoop voor de toekomst kunnen vinden”, zei hij.

Charles breekt lange traditie

Voor zijn kerstboodschap op televisie droeg Charles een donkerblauw pak. Zijn eerste kersttoespraak vond plaats bij een kerstboom in de St George’s Chapel in Windsor Castle, waar zijn moeder en zijn vader, prins Philip, werden begraven. De speech was al opgenomen op 13 december en werd vandaag uitgezonden. Charles breekt met deze nieuwe locatie met een lange traditie van Elizabeth. De overleden koningin nam doorgaans haar toespraak op terwijl zij op een stoel zat, tussen veel foto’s van haar familie.

De koning en koningin-gemalin Camilla gingen op eerste kerstdag naar de kerk. Samen met andere leden van de koninklijke familie waren ze aanwezig bij een ochtenddienst in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: