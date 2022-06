Koning: Russische invasie is flagrante schending van waar Europa voor staat

oorlog Oekraïne LIVE | ‘Finland is klaar om te vechten’, gas is nu 'schaars goed’ bij Duitsers

De Duitse overheid heeft het alarmniveau in het kader van het noodgasplan verhoogd, nu de leveringen van gas door Rusland worden afgeknepen. ,,Gas is nu een schaars goed in Duitsland”, zei minister van Economische Zaken Robert Habeck, die de Duitsers opriep om hun gasverbruik te verminderen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

12:33