Koning zwijgt over oli(e)fant bij staatsbezoek aan Noorwegen

Zo passen de hoeden van Máxima altijd bij elke gelegen­heid

Een van de belangrijkste voorwaarden van een koninklijke outfit is dat deze niet alleen mooi, maar ook gepast is en aansluit bij de gelegenheid die wordt bijgewoond. Máxima is daar een ster in. Royaltyvlogger Josine neemt je in deze video mee langs een aantal prachtige voorbeelden uit de afgelopen jaren.